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Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций боевиков расчетом РСЗО «Град»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 10 августа показало кадры работы расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», который уничтожил позиции украинских националистов во время спецоперации по защите Донбасса.

После того как расчет РСЗО получил данные от разведки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), он выдвинулся на огневые позиции и нанес удар по позициям радикалов. Точными ударами «Градов» позиции боевиков были уничтожены.

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После обстрела расчет «Града» покинул позицию. После перезарядки он был перевезен на новую точку, чтобы атаковать новые цели.

Как отметили в ведомстве, важную роль в поражении противника играет точное наведение, в чем артиллеристам помогают данные с БПЛА, которые сначала передаются в полевые штабы, а затем непосредственно командирам батарей.

8 августа Минобороны России опубликовало кадры работы РСЗО «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских радикалов. Удары нанесли по артиллерийским батареям противника, скоплениям живой силы и бронетехнике.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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