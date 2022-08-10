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Глава Минэнерго Болгарии допустил возобновление поставок газа из России

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Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил в эфире телеканала BTV во вторник, 9 августа, о готовности страны рассмотреть возобновление поставок российского газа.

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«Альтернативных поставщиков мы рассматриваем в приоритетном порядке, но если окажется, что их недостаточно, я не буду тем министром, который зимой бросит народ в беде. При этом мы не будем отклоняться от европейской политики. Покупка газа у «Газпрома» не означает, что мы выходим за пределы договоренностей ЕС. Мы не принимаем условий, которые отличаются от условий Германии и других ведущих стран. Мы уже провели анализ всех рисков. Если начнем целевые переговоры, то решим всё, что для нас критично, чтобы поставки были стабильными, по оптимальной цене и с максимальной безопасностью», — сказал министр.

Христов добавил, что сейчас Болгария не покупает газ напрямую у «Газпрома», но часть газа, поступающего в страну от других продавцов, — российское топливо.

Ранее председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийский заявил, что Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок российского газа, но ставит условие об изменении деталей контракта. Речь идет о контракте, который подписан до конца года, но гипотетически «Газпром» может изменить свои условия, добавила «Газета.Ru». При этом 3 августа портал Dir.bg отметил, что болгарские власти опасаются платить за российский газ рублями из-за возможных проблем с поставками.

До этого, 28 июля, посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова восстановить поставки газа Болгарии при желании Софии, и контракт «Газпрома» действителен. Комментируя доклад специальной комиссии по деятельности «Булгаргаза» в отношении поставок российского газа, посол указала, что когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу», а также польской компании PGNiG. Российская сторона напомнила, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же премьер-министр Болгарии Кирил Петков высказался, что правительство было готово к прекращению поставок российского газа, и у него есть план по альтернативным источникам. Для Болгарии, по его словам, это будет означать более низкие цены и большую энepгонeзaвиcимocть.

Кроме того, 8 июля Петков заявил, что победить газовую монополию России якобы поможет открытие интерконнектора Греция–Болгария (IGB), и поставки по нему азербайджанского газа положат конец «российской монополии». На фоне сложной обстановки в Болгарии Петков был отправлен в отставку. В произошедшем политик обвинил Россию.

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