В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар в промзоне

В Екатеринбурге произошло возгорание деревянных поддонов на территории промышленной зоны. Об этом сообщили МЧС по Свердловской области 10 августа в своем Telegram-канале.

«Огнем повреждены деревянные поддоны на открытой площадке и ангар. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, пострадавших нет. Разведку пожара осуществляли с помощью беспилотного летательного аппарата. Всего к тушению пожара привлекали 37 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники МЧС.

В 05:37 (03:37 мск) открытое горение ликвидировали.

3 августа загорелся склад OZON. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли более 1 тыс. человек. Также сообщалось об обрушении кровли и стен склада на площади 22 тыс. кв. м. На следующий день открытое горение было ликвидировано.