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В США указали на дефицит запасов оружия для конфликта с КНР из-за поставок Украине

Полковник Макгрегор: США не хватит запасов оружия для войны с КНР из-за поставок Украине
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Соединенным Штатам Америки не хватит высокоточных ракет и боеприпасов для потенциального военного конфликта с Китаем, так как оружейные запасы страны были истощены в результате поставок Украине. Таким наблюдением во вторник, 9 августа, поделился бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на страницах журнала American Conservative.

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Прежде всего, автор публикации раскритиковал стратегию вооруженных сил США, которая сводится к блокаде тихоокеанского побережья. Однако подобная тактика не окажет существенного влияния на стратегическое преимущество Китая, в том числе из-за глубины его континентального положения с дружественной и богатой природными ресурсами Россией.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — отмечается в материале.

Как заметил Макгрегор, благоразумная внешняя политика и военная стратегия охватывают более широкой спектр вопросов, нежели подход к каждому потенциальному конфликту как к «великому моральному делу», на карту которого поставлены все американские национальные ценности. Он усомнился в стратегии «пустых телодвижений», которые могут привести к вооруженному столкновению, и рекомендовал не инициировать военных действий в отсутствие четких ориентиров в виде истинной цели того или иного столкновения.

Ранее этим же днем, 9 августа, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на обвинения Вашингтона в «военном окружении» Тайваня иллюстрацией, на которой представлены многочисленные американские военные объекты, дислоцированные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломат акцентировал внимание на обвинения американской стороны в том, чем занимаются сами США.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Он стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа, а 4 августа Китай начал военные учения возле острова. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

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