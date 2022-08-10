Сторонник Трампа из числа республиканцев рассказал о конфискованном ФБР телефоне

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяло телефон у конгрессмена Скотта Перри в аэропорту. Республиканец также считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News во вторник, 9 августа.

«Во время путешествия с семьей три агента ФБР приехали и изъяли мой мобильный телефон. Они не пытались связаться с моим адвокатом. Я возмущен, хоть и не удивлен, тем, что ФБР под руководством министерства юстиции Меррика Гарленда забрали телефон действующего члена конгресса», — сказал он.

По словам Перри, мобильное устройство содержит информацию о его законодательной и политической деятельности, а также личные переписки с женой, родственниками, избирателями и друзьями. Он отметил, что все это не касается правительства.

8 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Тогда же источник сообщил, что в ходе следственных действий агенты ФБР, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа. Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами, которые были вывезены за пределы территории поместья для дальнейшего изучения. По словам источника, правоохранители не особо просматривали изъятые на территории резиденции бумаги.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой после обыска в имении экс-лидера страны Трампа.