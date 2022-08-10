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«Гуаньча»: Зеленский собирается продать Украину Западу ради своего обогащения

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением могут устроить массовую приватизацию, которая приведет к распродаже страны и личному обогащению Зеленского и его приближенных. Такое предположение 8 августа высказал китайский портал Guancha («Гуаньча»).

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Автор материала отметил, что в текущих условиях проведение приватизации является несвоевременным, а продажа активов вряд ли будет произведена по рыночной стоимости. При этом власти Украины ведут политику, нацеленную на передачу активов страны определенным государствам, таким как США, в то время как собственность других стран, в частности Китая, сначала «национализируется», а потом передается Вашингтону в рамках «сотрудничества».

«Судя по стилю поведения Зеленского, приватизационные деньги не должны иметь ничего общего с украинским народом, а лишь должны обогатить его «маленькую исполнительскую команду» и стоящих за ним олигархов. По окончании президентства он может получить несколько паспортов, а его семья может уехать на подкормку в другие страны. Похоже, банде Зеленского уже не до приличий», — приводит слова обозревателя «Газета.Ru».

В качестве объектов приватизации автор материала указал энергетическую инфраструктуру Украины, ее железные дороги, порты, а также государственные компании по добыче полезных ископаемых.

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет», — подытожил обозреватель «Гуаньча».

6 июля исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова заявила о том, что в стране начнется приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Под программу подпадает около 200 предприятий в западной части страны. Действия властей Батова оправдала созданием новых рабочих мест, привлечением инвестиций и улучшением логистики.

6 августа Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн и подчеркнул, что курс на изъятие собственности россиян будет продолжен. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение о присвоении еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

28 июля Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

Накануне министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации. Отмечается, что 354 государственных предприятия будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.

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