Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Vijestima 9 августа, что «глубоко сожалеет» в связи с прекращением сотрудничества с Россией.

«НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы создали Совет НАТО–Россия, согласовали Основополагающий акт Россия–НАТО и призывали Россию к совместной работе над укреплением безопасности в евроатлантической зоне, но Россия отказалась от укрепления доверия и партнерства, а также более тесного взаимного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, могло ли поведение альянса спровоцировать начало спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Он добавил, что НАТО готова открыть каналы связи с Москвой, чтобы «управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». Однако, по его словам, изменение в отношениях может произойти, если Россия прекратит военные действия.

29 июня президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

Как отметил 1 февраля Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.

Российский лидер уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.