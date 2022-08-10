МИД счел памятную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию

Выступления организаторов и содержание итоговых документов памятной церемонии в честь 77-й годовщины атомной бомбардировки города Хиросима в Японии свидетельствуют о попытках использования этого мероприятия для дискредитации России. Такое заявление 9 августа сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в ходе церемонии главные виновники трагедии — Соединенные Штаты Америки — не были упомянуты вовсе, при этом большее внимание уделялось безосновательному тезису об «угрозе со стороны России». Кроме того, реальных виновников бомбардировки в ходе мероприятия назвали «авангардом борьбы за мир».

Кроме того, Захарова подвергла критике использование в пропагандистских целях высказываний русского писателя Льва Николаевича Толстого, назвав его неуместным, дополняет «Газета.Ru».

Она также напомнила японской стороне о словах писателя Токутоми Рока, который в своем главном романе «Куросиво» осудил японский милитаризм словами: «Если всё пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!».

1 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что для России ядерная война недопустима. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, а потому Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества, сказал президент.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения.