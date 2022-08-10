В МИД РФ заявили, что США и Россия обсудят приостановку инспекций по СНВ-3

Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), при этом американской стороне нужно определиться с дальнейшими действиями. Такое заявление сделал 9 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать его широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Он отметил, что после обсуждения деталей «последует какая-то реакция США», которая, однако, не будет быстрой из-за необходимости тщательного изучения и определения дальнейших действий у американской стороны, дополняет Life.ru.

Вишневецкий подчеркнул, что из-за введенных против России ограничений и невыдачи транзитных виз российским делегатам возникла неравноправная ситуация, при которой российские инспекции не могут добраться до американских объектов. При этом в отношении США никаких ограничений не вводилось, дополнил дипломат.

Россия же предложила США обсуждение сложившейся ситуации и выработку решения, однако вместо этого Вашингтон пошел на провокацию, сделав запрос на проведение своей инспекции, из-за чего Москва вынуждена была соответствующим образом отреагировать, подытожил дипломат.

8 августа Москва уведомила Белый дом о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Днем позже это решение России прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, который отметил, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг после уведомления США о намерении в ближайшее время провести на территории инспекции стратегических объектов, что было расценено как провокация.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия не получала от США никаких предложений по переговорам касательно ДСНВ. При этом он подчеркнул, что диалог по данному вопросу необходим.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.