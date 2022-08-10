Синоптики пообещали погоду с переменной облачностью в Московском регионе 10 августа

Погода с переменной облачностью и до 24 градусов выше нуля ожидает москвичей в среду, 10 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от 22 до 24 градусов тепла, ночью — от +10 до +12 градусов.

На территории Московской области ожидается от 20 до 25 градусов выше нуля в дневное время суток и до +7 градусов — в ночное. Возможен кратковременный дождь.

Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 8 августа, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду с температурными показателями в 22–24 градуса выше нуля и кратковременными осадками, которой ознаменуется начало недели. При этом метеоролог предупредил о погодных изменениях в столице в среду: так, вероятность осадков снизится, а температурный фон, напротив, повысится вплоть до 23–25 градусов тепла.

9 августа Вильфанд пообещал по-летнему теплую оставшуюся часть последнего месяца лета. По его словам, в выходные температура воздуха достигнет или преодолеет 30-градусную отметку.