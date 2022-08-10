В Башкирии супруги предстанут перед судом за убийство ребенка

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении проживающих в Уфе супругов, убивших 11-летнего ребенка в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России во вторник, 9 августа.

«Как установлено следствием, в 2001 году обвиняемые проживали в городе Сибай. Мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года обвиняемая под предлогом сбора веников уехала с сыном на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Останки обнаружил местный житель в земле в 2017 году, их принадлежность установили с помощью молекулярно-генетической экспертизы.

Свою вину женщина признала, а супруг причастность отрицал. Следователи возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары 53 и 62 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 4, 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего и подстрекательство и пособничество в его совершении»).

8 августа в Волгоградской области нашли мертвым мальчика-инвалида. Его тело обнаружили в реке Тишанка в хуторе Медведев.