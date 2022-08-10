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Вишневецкий объяснил ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3

МИД РФ: экспертам России и США предстоит обсудить вопрос инспекций по ДСНВ
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Приостановка инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) будет обсуждаться специалистами России и США. При этом последним следует определиться с дальнейшими действиями, заявил во вторник, 9 августа, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

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«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать его широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — приводит «РИА Новости» ответ дипломата.

Вишневецкий отметил, что сначала последуют взаимные обсуждения, после чего «какая-то реакция США».

«Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется всё основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше. Понятно, что такое происходит впервые. Такой механизм никогда не применялся. Мы воспользовались нашим правом по договору», — сказал он.

Дипломат добавил, что ситуация возникает неравноправная: российские инспекторы не могут лететь через территорию Европы, так как им не дают получить транзитные визы, не дают пролететь самолетам. При этом Россия против представителей США никаких ограничений не вводила.

Прежде чем запрашивать инспекцию в рамках ДСНВ, Россия предложила американской стороне договориться о том, как действовать в сложившейся ситуации.

«Вместо этого американская сторона вбросила запрос на инспекцию. Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро: реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали», — объяснил ситуацию Вишневецкий.

В тот же день, 9 августа, замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «спусковым крючком» уведомление США о намерении в ближайшее время провести на территории РФ инспекции. Россия была вынуждена принять решение о временном выводе своих объектов из деятельности в рамках ДСНВ.

Москва 8 августа уведомила Белый дом о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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