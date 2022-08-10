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Вашингтон призвал Москву вернуть контроль над ЗАЭС Киеву

Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
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Фото: РИА Новости
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России следует вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) Украине. Об этом во вторник, 9 августа, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними и вернуть полный контроль Украине», — указала пресс-секретарь американского ведомства в ходе брифинга.

Она также отметила, что Соединенные Штаты Америки высоко ценят приверженность Киева «поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях».

5 августа украинские радикалы дважды обстреливали территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по электростанции. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку ЗАЭС. Кроме того, обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В ночь на 7 августа украинские боевики нанесли удар по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Она подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

8 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал удары по ЗАЭС со стороны украинских боевиков актом ядерного терроризма.

9 августа глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что удары националистов по ЗАЭС создают угрозу глобальной техногенной катастрофы, которая может навредить многим государствам. При негативном сценарии радиационное заражение затронет Украину, Россию, Белоруссию, Болгарию, Румынию, Турцию, Абхазию и Грузию.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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