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«Известия» показали артдуэль в находящейся на линии фронта Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На линии фронта Марьинки работают военные. Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал, как между союзными силами и вооруженными формированиями Украины (ВФУ) ведется так называемая артдуэль — поочередный артиллерийский обстрел.

«Впереди виден дым. Видимо, есть попадание», — рассказывает журналист.

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По его словам, все дома в городе давно брошены. Длительное время Марьинка контролировалась украинскими боевиками. На улицах города разбросаны противопехотные мины «Лепесток», чтобы замедлить наступление союзных сил. Бойцам приходится передвигаться очень аккуратно.

«Сейчас, как слышите, происходит артдуэль между союзными силами и ВСУ (Вооруженными силами Украины. — Ред.). Шаг за шагом мы забираем нашу землю обратно, освобождаем республику. И в принципе, с вами прошлись, увидели, что, где раньше были позиции ВСУ, там уже наши ребята», — рассказал боец первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Леха.

5 августа помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщал, что более половины территории Марьинки было зачищено и перешло под контроль союзных сил. Он отметил, что есть успехи и на других направлениях.

Тогда же в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин заметил, что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю. А когда падет окончательно Авдеевка и Марьинка, то фактически вся украинская оборона будет сломана, подчеркнул он.

Ранее, 3 августа, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что союзные силы выбили с южной окраины Марьинки в ДНР украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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