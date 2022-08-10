Минобороны заявило об обезвреживании более 248 тыс. взрывных устройств в Донбассе

Саперы Вооруженных сил России и МЧС РФ обезвредили более 248 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое заявление 9 августа сделал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего проверено 7539,61 га территории, 718 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 132,7 км дорог. Обнаружено и обезврежено 248 544 взрывоопасных предмета», — рассказал Мизинцев.

Он также добавил, что российские саперы продолжают выполнять задачи по разминированию территорий Донбасса.

6 августа Минобороны России показало процесс разминирования акватории реки Северский Донец в ДНР. Водолазы-саперы обследовали местность вблизи автомобильного моста через реку силами штатного водолазного отделения. Служащие использовали передвижную рекомпрессионную водолазную станцию, а также универсальное снаряжение СВУ-5.2 и подводный миноискатель.

3 августа журналист «Известий» Мурад Магомедов запечатлел работу саперов-водолазов в ЛНР. По словам журналиста, разминирование рек осложняется сильным течением и плохой видимостью в мутной воде.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».