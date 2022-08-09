Реклама
Прямой эфир
Общество
Львиный мост в центре Санкт-Петербурга отремонтируют
Мир
США выделят Украине порядка $90 млн на обезвреживание наземных мин
Мир
С 1 августа 12 судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины
Мир
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Туризм
Авиакомпания AlMasria открыла прямые рейсы из Петербурга в Хургаду
Мир
В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Мир
В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

ЛНР заявила о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в республике

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты намеренно бьют по гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики (ЛНР), чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление 9 августа сделал глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами.

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

«На мой взгляд, они делают это (украинские боевики обстреливают территорию ЛНР — Ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе», — приводит слова политика «РИА Новости».

Пасечник также добавил, что всем пострадавшим от действий боевиков мирным жителям оказывается необходимая помощь, а поврежденные объекты восстанавливаются.

6 августа украинские радикалы совершили обстрел жилого квартала в городе Алчевск в ЛНР из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара был поврежден один из жилых домов, пострадавшим жильцам была оказана медицинская помощь.

Генпрокуратура республики приняла решение возбудить в отношении совершивших обстрел националистов уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022