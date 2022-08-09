ЛНР заявила о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в республике

Украинские националисты намеренно бьют по гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики (ЛНР), чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Такое заявление 9 августа сделал глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами.

«На мой взгляд, они делают это (украинские боевики обстреливают территорию ЛНР — Ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе», — приводит слова политика «РИА Новости».

Пасечник также добавил, что всем пострадавшим от действий боевиков мирным жителям оказывается необходимая помощь, а поврежденные объекты восстанавливаются.

6 августа украинские радикалы совершили обстрел жилого квартала в городе Алчевск в ЛНР из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара был поврежден один из жилых домов, пострадавшим жильцам была оказана медицинская помощь.

Генпрокуратура республики приняла решение возбудить в отношении совершивших обстрел националистов уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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