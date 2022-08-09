Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Президент CША Джо Байден подписал во вторник, 9 августа, ратификационные документы, в результате чего Финляндия и Швеция на один шаг приблизились ко вступлению в Североатлантический альянс (НАТО).

«[Президент России Владимир] Путин думал, что сможет разлучить нас. Наш союз теснее, чем когда-либо, он более сплочен, чем когда-либо, и после присоединения Финляндии и Швеции мы будем сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Байдена из Восточной комнаты Белого дома телеканал CNBC.

Перед тем как поставить подпись под документом, американский президент отметил, что Финляндия и Швеция уже отвечают многим требованиям, предъявляемым к членству в НАТО. Некоторые из требований включают наличие функционирующей демократической политической системы, готовность обеспечить экономическую прозрачность и способность вносить военный вклад в миссии НАТО.

«Они будут соответствовать всем требованиям НАТО, мы уверены в этом. Через несколько минут я подпишу документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, которая одобрила членство Финляндии и Швеции в альянсе», — цитирует Байдена «Газета.Ru».

На текущий момент заявки скандинавских стран требуют утверждения Венгрии, Греции, Испании, Португалии, Словакии, Турции и Чехии, напомнило REGNUM.

4 августа на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.

О том, что американский сенат одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, стало известно накануне. Байден 4 августа приветствовал такое решение и заявил, что подпишет документы.

При этом объединение ветеранов США Concerned Veterans for America 3 августа обратилось к сенату с призывом блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Старший советник организации Дэн Колдуэлл выразил мнение, что Вашингтону следует больше внимания уделять внутригосударственным нуждам и безопасности. Также он считает, что переброс вооружения на территории скандинавских стран может спровоцировать эскалацию в отношениях с Россией.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.