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Мэр Кишинева призвал жителей не выходить на улицу из-за сильных дождей

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Фото: t.me/ionceban
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Мэр Кишинева Иван Чебан призвал жителей не выходить на улицу из-за разгула стихии. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 9 августа.

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«На Чеканах и Рышкановке повалено и вырвано с корнем много деревьев, улицы размыты водой, крыши снесены, сорваны кабели.
Все муниципальные службы работают в авральном режиме. Прошу людей не выходить на улицу, во избежание риска», — написал он.

Мэр добавил, что всю ночь в городе будут продолжаться работы по устранению последствий стихии.

8 августа на Сеул обрушились сильнейшие за 80 лет ливни. Угроза оползней и наводнений сохраняется — метеорологи обещают продолжение непогоды.

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