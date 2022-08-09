Мэр Кишинева призвал жителей не выходить на улицу из-за сильных дождей

Мэр Кишинева Иван Чебан призвал жителей не выходить на улицу из-за разгула стихии. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 9 августа.

«На Чеканах и Рышкановке повалено и вырвано с корнем много деревьев, улицы размыты водой, крыши снесены, сорваны кабели.

Все муниципальные службы работают в авральном режиме. Прошу людей не выходить на улицу, во избежание риска», — написал он.

Мэр добавил, что всю ночь в городе будут продолжаться работы по устранению последствий стихии.

8 августа на Сеул обрушились сильнейшие за 80 лет ливни. Угроза оползней и наводнений сохраняется — метеорологи обещают продолжение непогоды.