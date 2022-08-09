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Захарова назвала церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в попытку дискредитировать Россию и предать забвению память жертв действий США. Об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники — Соединенные Штаты Америки — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не «авангардом борьбы за мир», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Ранее, 6 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш принял участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что ядерному оружию нет места на нашей планете. В ходе своего выступления он также упомянул спецоперацию России по защите Донбасса.

В тот же день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что Гутерриш не назвал виновника атомной бомбардировки Хиросимы в ходе участия в церемонии памяти жертв этого события. По мнению Полянского, мир никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей без всякой военной нужды.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения.

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