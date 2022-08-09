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Львиный мост в центре Санкт-Петербурга отремонтируют

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Пешеходный Львиный мост в Санкт-Петербурге, являющийся объектом культурного наследия, будет отремонтирован, работы начнутся 10 августа. Об этом сообщил 9 августа городской «Мостотрест».

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Последний раз капитальный ремонт моста, который перекинут через канал Грибоедова, проводился 20 лет назад, поэтому он нуждается в основательном обновлении. Ремонт продлится больше месяца и будет завершен в сентябре.

Специалисты проведут комплекс восстановительных работ: металлические элементы покроют антикоррозионной защитой, гранитные детали почистят, а деревянный настил пешеходной части заменят на новый. В ходе ремонта на Львиный мост вернутся и фонари, которые в июне пострадали от действий вандала.

«Сейчас конструкции светильников уже восстановлены и ждут финального этапа — окраски. Чтобы избежать различий в оттенках краски, торшеры будут окрашены вместе с остальными конструкциями переправы», — отметили в «Мостотресте».

Львиный мост располагается в створе Львиного переулка и Малой Подьяческой улицы, соединяет Казанский и Спасский острова. Название мосту дали из-за скульптур львов, выполненных Павлом Соколовым. Последняя по времени реставрация скульптур, находящихся в ведении Государственного музея городской скульптуры, проводилась осенью 2018 года.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового моста через реку Шексну в Череповце в Вологодской области. Как отметили в пресс-службе Кремля, строительство Архангельского моста завершилось раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год.

В марте 2021 года стало известно, что реставраторам удалось восстановить облик измазанных черной краской сфинксов на Египетском мосту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Восстановление памятников началось после того, как в городе установилась плюсовая температура. В процессе работ выяснилось, что скульптуры в целом нуждаются в более комплексной реставрации. Речь идет о замене слоя краски и частичном восстановлении чугуна и позолоты.

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