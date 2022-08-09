Украинские боевики оборудовали склад оружия в тубдиспансере под Николаевом

Подразделения теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали склад оружия и боеприпасов в тубдиспансере поселка Надбугское Николаевской области, выгнав оттуда всех пациентов. Об этом 9 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера (ул. Веселиновская) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сказал он.

Кроме того, по его данным, в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы №3 неонацисты оборудовали казармы и огневые точки. При этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита.

4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что ВСУ продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право.

В июле Минобороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, ВСУ минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».