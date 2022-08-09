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В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
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В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян

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Два первых случая заражения оспой обезьян зафиксированы в Гренландии. Об этом 9 августа сообщила местная радиостанция KNR.

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Заболели сотрудники американской авиабазы Туле на северо-западе острова, они перешли на самоизоляцию. Отмечается, что риска появления оспы обезьян в других населенных пунктах и городах Гренландии на данный момент нет.

Ранее в этот день сообщалось, что управление здравоохранения Дании решили сфокусироваться на вакцинации геев от оспы обезьян. Отмечалось, что риск заражения не связан с полом или сексуальной ориентацией, но много случаев зарегистрировано именно среди гомосексуалистов.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 3 августа, в Европе зафиксированы уже 15,5 тыс. случаев заражения и два смертельных случая после инфицирования оспой обезьян. Подавляющее число заболевших — в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

Всемирная организация здравоохранения 23 июля объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. С конца прошлой недели сообщалось о пяти случаях смерти от заболевания.

Вирус начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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