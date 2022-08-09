Реклама
Прямой эфир
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Общество
Суд Рязанской области арестовал «скопинского маньяка» на 10 суток
Происшествия
Пожар на месте ЧП на аэродроме в Крыму локализован
Культура
Джонни Депп подписал рекламный контракт с Dior на семизначную сумму
Экономика
Венгрия назвала остановку транзита нефти по «Дружбе» технической проблемой
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с Украиной до 2023 года
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
Июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи

0
Фото: Пресс-центр ОДВР
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесные пожары разгораются в Болгарии из-за жары и засухи. Режим частичной чрезвычайной ситуации объявлен в районе города Пазарджик. Там огонь охватил примерно 200 га хвойного леса, кроме того, была угроза двум селам. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет
При этом пока специалисты фиксируют затишье и только прогнозируют пик

Борьба с огнем продолжается, в тушении участвуют два вертолета Ми-17 болгарских военно-воздушных сил, они сбросили на горящий лес примерно 180 т воды.

К вечеру 9 августа выяснилось, что из-за сильных порывов ветра из-под контроля пожарных вышли сразу семь лесных пожаров в районе Харманли, Любимец и Свиленград в южной части страны.

Болгарское телеграфное агентство подчеркивает, что губернатор Хасковской области Минко Ангелов объявил в опасных районах режим чрезвычайной ситуации, а также запросил дополнительную помощь от Главной дирекции «Пожарная безопасность и защита населения» и минобороны Болгарии.

Отмечается, что экстремальный уровень опасности по причине лесных пожаров объявлен в различных болгарских районах, в стране всё так же держится жара. Сообщается, что сильный ветер резко повысил возможность возникновения и быстрого распространения огня.

Каждый день в Болгарии подаются десятки сигналов о пожарах, подчеркивает агентство. С начала августа на территории государства повсеместно фиксируются температуры в +30…+35 градусов. Земледельцы жалуются на нехватку воды для полива. Болгарские синоптики обещают спад жары в ближайшие несколько дней, кроме того, специалисты прогнозируют проливные дожди и грозы в Болгарии.

Ранее во вторник стало известно, что минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды были побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, говорится в материалах.

24 июля стало известно о крупнейшем лесном пожаре в Словении за всю историю.

Накануне сообщалось, что в США более 6 тыс. человек должны эвакуироваться из-за лесного пожара у Йосемитского национального парка в штате Калифорния.

Между тем стало известно, что за 23 июля на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Пожары начали возникать по всей стране из-за повышенной температуры воздуха (до +36…+42 градуса в тени). В результате был нанесен огромный ущерб лесам и имуществу граждан.

За день до этого стало известно, что в Польше зафиксировали рекордное количество лесных пожаров. Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский отметил, что в 2022 году в результате возгораний погибли три человека, десять получили ранения.

19 июля мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, происходить чаще и длиться дольше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022