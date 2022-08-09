В Болгарии разгорелись лесные пожары из-за жары и засухи

Лесные пожары разгораются в Болгарии из-за жары и засухи. Режим частичной чрезвычайной ситуации объявлен в районе города Пазарджик. Там огонь охватил примерно 200 га хвойного леса, кроме того, была угроза двум селам. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Борьба с огнем продолжается, в тушении участвуют два вертолета Ми-17 болгарских военно-воздушных сил, они сбросили на горящий лес примерно 180 т воды.

К вечеру 9 августа выяснилось, что из-за сильных порывов ветра из-под контроля пожарных вышли сразу семь лесных пожаров в районе Харманли, Любимец и Свиленград в южной части страны.

Болгарское телеграфное агентство подчеркивает, что губернатор Хасковской области Минко Ангелов объявил в опасных районах режим чрезвычайной ситуации, а также запросил дополнительную помощь от Главной дирекции «Пожарная безопасность и защита населения» и минобороны Болгарии.

Отмечается, что экстремальный уровень опасности по причине лесных пожаров объявлен в различных болгарских районах, в стране всё так же держится жара. Сообщается, что сильный ветер резко повысил возможность возникновения и быстрого распространения огня.

Каждый день в Болгарии подаются десятки сигналов о пожарах, подчеркивает агентство. С начала августа на территории государства повсеместно фиксируются температуры в +30…+35 градусов. Земледельцы жалуются на нехватку воды для полива. Болгарские синоптики обещают спад жары в ближайшие несколько дней, кроме того, специалисты прогнозируют проливные дожди и грозы в Болгарии.

Ранее во вторник стало известно, что минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды были побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, говорится в материалах.

24 июля стало известно о крупнейшем лесном пожаре в Словении за всю историю.

Накануне сообщалось, что в США более 6 тыс. человек должны эвакуироваться из-за лесного пожара у Йосемитского национального парка в штате Калифорния.

Между тем стало известно, что за 23 июля на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Пожары начали возникать по всей стране из-за повышенной температуры воздуха (до +36…+42 градуса в тени). В результате был нанесен огромный ущерб лесам и имуществу граждан.

За день до этого стало известно, что в Польше зафиксировали рекордное количество лесных пожаров. Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский отметил, что в 2022 году в результате возгораний погибли три человека, десять получили ранения.

19 июля мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами из-за рекордной жары. По причине участившихся случаев пожаров в столице Великобритании пожарная служба объявила чрезвычайную ситуацию.

17 июля сообщалось, что в этом году сезон пожаров в некоторых частях Европы начался раньше, чем обычно, после того как необычно сухая и горячая весна высушила почву, что власти связывают с изменением климата. Представитель Института Пьера-Симона Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард пояснил, что пока выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, происходить чаще и длиться дольше.