Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом в Сыктывкаре
В Сыктывкаре при столкновении автомобиля с мотоциклом пострадал один человек. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на управление ГИБДД по городу.
Авария произошла ранее в этот день в 11.30 на перекрестке улиц Коммунистической и Первомайской. Водитель Renault Sandero при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу мотоциклу Honda, который ехал во встречном направлении. В результате мотоциклист получил закрытый перелом правого надколенника, ушиб правого локтя, ссадины. Он был госпитализирован.
4 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пенсионера при наезде мусоровоза в Томске. Водитель спецтехники, двигаясь по дворовой территории задним ходом, сбил и переехал 75-летнего пешехода.