В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян

Первые два случая инфицирования оспой обезьян зафиксированы в Гренландии. Об этом сообщила 9 августа местная радиостанция KNR.

Отмечается, что оба зараженных проживают в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле. В других городах островного государства инфекции пока не обнаружено.

Зараженные помещены на изоляцию и пробудут на карантине, пока симптомы недуга у них не исчезнут. Обезьянью оспу они привезли из-за границы.

Ранее во вторник стало известно, что в управлении здравоохранения Дании решили иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы. Теперь особое внимание будет уделяться мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации, эта группа населения является более уязвимой.

Накануне первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Молдавии. Инфекция подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего из США по работе. 4 августа женщина впервые заболела обезьяньей оспой в Индии.

4 августа Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зафиксировано 6,6 тыс. заболевших. Страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 3 августа, в Европе зафиксированы уже 15,5 тыс. случаев заражения и два смертельных случая после инфицирования оспой обезьян. Подавляющее число заболевших — в возрасте от 31 до 40 лет (41%). Уточняется, что в 99,1% случаев инфицированными оказывались мужчины.

20 июля сообщалось о том, что сотрудники российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. В России первый случай заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

Вирус начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.