В Воронежской области появится новый соцобъект для пожилых людей и инвалидов
Новый социальный объект для пожилых людей и инвалидов построят в Поворинском районе Воронежской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу компании ПИ «Гипрокоммундортранс», которая занималась разработкой проектной документации.
Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
Объект рассчитан на 100 мест. Корпус будет предназначен для постоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, а также инвалидов I и II группы старше 18 лет, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.
У жильцов дома-интерната будет своя гостиная с кухней, прихожая, собственный гардероб. В каждом жилом пространстве оборудуют санузел с душем. Здание будет состять из четырех блоков. Они будут включать помещения культурно-массового обслуживания и учебно-производственного назначения, просторную столовую с собственным пищеблоком, буфеты, парикмахерскую, а такжке комнату социально-бытовой адаптации, где будут работать психологи.
На территории объекта планируется оборудовать зеленые зоны с местами для отдыха и спортивной площадкой.