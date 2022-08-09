Число пострадавших после ЧП на аэродроме в Крыму выросло до семи
Количество пострадавших после взрыва боеприпасов на территории аэродрома Саки в Крыму выросло до семи человек, среди них двое детей, сообщили во вторник, 9 августа, в Министерстве здравоохранения региона.
«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом», — уточняется в сообщении.
Также известно, что один человек в результате проишествия погиб.
О взрывах на территории аэродрома Саки стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
Пожар, возникший в результате детонации, локализован. Причины произошедшего устанавливаются.
Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения усилены. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.