Несанкционированную свалку обнаружили под Липецком

На территории сельского поселения Косырёвка Липецкой области обнаружили несанкционированную свалку. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального надзорного ведомства, свалка расположена на территории сразу трех земельных участков. Два из них принадлежат юридическим лицам, один – физлицу.

Площадь свалки составляет более 30 тыс. кв. м. Все обстоятельства ее образования и лица, вывозившие мусор, устанавливаются.

Отмечается, что информация о нарушении поступила в прокуратуру в рамках взаимодействия с управлением экологии и природных ресурсов региона.