При детонации боеприпасов в Новофедоровке погиб один человек

После детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму один человек погиб. Об этом 9 августа сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал он в своем Telegram-канале.

В региональном минздраве, в свою очередь, рассказали, что в Сакскую районную больницу доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. Пятеро пострадавших легкой степени тяжести, им оказана амбулаторная медпомощь. Шестой пострадавший госпитализирован, состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

О взрывах на территории аэродрома Саки стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечалось, что авиационная техника не получила повреждений. Причины произошедшего выясняются.

Аксенов заявил, что приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. Пожар локализован.

Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что порядка 30 человек из близлежащих домов эвакуированы. Они будут расселены в пансионатах и гостиницах.