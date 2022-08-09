Российские хакеры из команды NoName057 взломали сайт парламента Финляндии

Российская хакерская группировка NoName057 во вторник, 9 августа, взломала сайт парламента Финляндии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Решили посетить с «дружеским» визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО, и уронили сервис внутренней авторизации на сайте парламента этой страны», — заявили хакеры.

В настоящий момент при попытке зайти на сайт парламента страны появляется уведомление «Не удается получить доступ к сайту». NoName057 указали на то, что власти Финляндии уже подтвердили факт произошедшего.

5 июня неизвестные взломали украинский стриминговый сервис Olltv во время матча Уэльс – Украина и запустили вместо него репортаж телеканала «Известия» об обстреле Донецка. О кибератаке сообщил комментатор прерванного репортажем матча.