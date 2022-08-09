Спасатель в Ульяновске вытащил из Волги тонувшего мальчика

На центральном волжском пляже в Ульяновске спасатель вытащил из воды тонувшего мальчика. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ulpravda.ru.

Инцидент произошел накануне, 8 августа. 13-летний подросток заплыл слишком далеко и начал тонуть.

«Специалисты провели с родителями мальчика профилактическую беседу. Медицинская помощь ребёнку не потребовалась», — рассказал начальник управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский.

В начале августа девочки 14 и 15 лет утонули во время купания в Ямало-Ненецком автономном округе. Подростки, не обладающие достаточными навыками плавания, оказались далеко от берега.