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Фирма в Удмуртии выплатила сотрудникам 10 млн рублей долга по зарплате

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В городе Ижевск (Удмуртия) после вмешательства прокуратуры сотрудникам фирмы ООО «АТ Систем» выплатили задолженность по зарплате на общую сумму 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что работникам фирмы зарплата не выплачивалась в период с января по октябрь 2021 года. В адрес руководителя фирмы прокурор внес представление. На сегодняшний день задолженность погашена, пишет udm-info.ru.

Кроме того, материалы проверки были переданы на рассмотрение в следственный орган. По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

В середине июля сообщалось, что в Иркутской области один из филиалов лесного хозяйства выплатил 54 работникам заработную плату, долг по которой превысил 1,8 млн рублей.

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