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Министр обороны Британии предрек рост цен при любом премьере

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Simon Belcher
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Правительство Великобритании не сможет быстро решить проблему роста стоимости жизни в стране, независимо от того, кто станет новым премьер-министром. Такое мнение выразил 9 августа министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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«Нет ни одного человека, который предлагает решение этим значительным повышениям цен, ни Лейбористская партия (оппозиционная. — Ред.), ни Риши Сунак, никто другой. И идея, что правительство достанет волшебную палочку, независимо от того, кто станет премьер-министром, ‹...› шарлатанская, так сказать», — цитирует Уоллеса The Guardian.

При этом он позитивно оценил налоговую политику, предлагаемую главой МИД Лиз Трасс в случае ее избрания на пост премьера.

По мнению Уоллеса, снижение налогов является одним из путей помощи столкнувшимся с финансовыми проблемами жителям.

Сейчас в Великобритании идет второй этап выборов нового лидера правящей партии и, соответственно, премьер-министра. Около 180 тыс. рядовых членов Консервативной партии должны сделать выбор между двумя кандидатами — Лиз Трасс и Риши Сунаком.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля на фоне многочисленных скандалов и массового увольнения министров из его кабмина.

6 августа бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предупредил об угрозе «зимы нищеты» для страны в том случае, если власти королевства не примут чрезвычайный бюджет.

3 августа издание The Guardian рассказало, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

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