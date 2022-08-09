Реклама
Прямой эфир
Экономика
Венгерская MOL заявила о готовности оплатить транзит нефти по «Дружбе»
Общество
В подмосковном Ступино обнаружили редкого голубя клинтуха
Мир
Умер бывший секретарь ЦК компартии Белоруссии Николай Слюньков
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с Украиной до 2023 года
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
Июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

NI назвал недальновидную политику Белого дома угрозой существования США

0
Фото: Global Look Press/Daniel Schwen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все действия Вашингтона во внешней политике указывают на тотальное отсутствие у Белого дома стратегического видения, в котором нуждается любая великая держава. На это указало 7 августа американское издание The National Interest.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

Автор отметил, что подобной политикой власти ставят под вопрос дальнейшее существование США. При попытках заручиться союзом с различными государствами Ближнего Востока, в том числе и авторитарными, для противодействия Ирану, Белый дом называет Саудовскую Аравию «страной-изгоем». Также предупреждает своих граждан об исходящих от этих стран «угрозах».

«Сегодня становится всё сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения. <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США», — написал автор.

Также в статье указано, что Штаты более десятилетия практически не обращали внимания на «столкновение Москвы и Пекина» за сферу влияния в Латинской Америке, чем сделали подарок Китаю.

Бывший американский лидер Дональд Трамп 7 августа указал на то, что действующий президент США Джо Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

Кроме того, Трамп заявил, что США во многих аспектах опустились до уровня стран третьего мира.

В конце июля Трамп назвал США страной, которая терпит исторические унижения и стоит на коленях. Он сказал, что «Америка летит в ад» из-за действующей политики Байдена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022