NI назвал недальновидную политику Белого дома угрозой существования США

Все действия Вашингтона во внешней политике указывают на тотальное отсутствие у Белого дома стратегического видения, в котором нуждается любая великая держава. На это указало 7 августа американское издание The National Interest.

Автор отметил, что подобной политикой власти ставят под вопрос дальнейшее существование США. При попытках заручиться союзом с различными государствами Ближнего Востока, в том числе и авторитарными, для противодействия Ирану, Белый дом называет Саудовскую Аравию «страной-изгоем». Также предупреждает своих граждан об исходящих от этих стран «угрозах».

«Сегодня становится всё сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения. <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США», — написал автор.

Также в статье указано, что Штаты более десятилетия практически не обращали внимания на «столкновение Москвы и Пекина» за сферу влияния в Латинской Америке, чем сделали подарок Китаю.

Бывший американский лидер Дональд Трамп 7 августа указал на то, что действующий президент США Джо Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

Кроме того, Трамп заявил, что США во многих аспектах опустились до уровня стран третьего мира.

В конце июля Трамп назвал США страной, которая терпит исторические унижения и стоит на коленях. Он сказал, что «Америка летит в ад» из-за действующей политики Байдена.