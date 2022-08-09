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Кириенко заявил о плате за невыученные уроки истории на Украине

Кириенко: трудно было представить, что фашизм снова «поднимет голову»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трудно было представить, что после победы в Великой Отечественной войне над фашизмом он вновь поднимет голову, но это произошло на Украине. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 августа.

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Он подчеркнул, что сейчас в мире наблюдаются попытки переписать историю.

«…трудно было себе представить, что в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его и все были уверены, что это необратимо, вдруг нацизм и фашизм поднимут голову снова. Это вот та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории», — сказал Кириенко на молодежном историко-культурном форуме «Истоки».

Он подчеркнул, что всё, что касается изучения истории и защиты ее от фальсификации, влияет на сегодняшнюю жизнь.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский учредил новую президентскую награду «За оборону Украины» с похожим на свастику дизайном. Награда отлита в форме медали, на ее лицевой стороне изображено четыре скрещенных меча. Также к медали прилагается и черно-красная «бандеровская» лента. На обороте выгравирована надпись: «За оборону Украины». По мнению пользователей соцсетей, дизайн скрещенных мечей очень похож на фашистскую свастику.

До этого, 11 мая, в Берлине по всему городу расклеили плакаты и стикеры с изображением Зеленского, стилизованные под эмблему дивизии СС «Мертвая голова». Плакаты сопровождались надписью «Зеленский глупец».

Такая акция стала ответом на поздравление главы украинского государства граждан с Днем Победы над нацизмом. 9 мая Зеленский опубликовал в соцсети серию снимков, на одном из них был изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Однако спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. Параллельно официальный Киев продвигает идеологию отрицания общей с Россией истории и восхваления нацистских преступников и пособников Гитлера.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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