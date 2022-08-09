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В Тамбове началась приемка детских садов

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Приемка детских садов началась в Тамбове перед стартом нового учебного года. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В ходе приемке специалисты проверяют качество условий, их соответствие федеральным образовательным стандартам. Также проверяется техническое состояние зданий, выполнение требований пожарной, антитеррористической безопасности, санитарное состояние, условия организации питания и документация.

Все 57 детских садов города пройдут приемку в течение недели.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что в Ижевске приемку к новому учебному году прошли все детские сады и часть школ.

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