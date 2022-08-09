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В одном из районов Мурманской области объявили повышенный класс пожарной опасности

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Повышенный, четвертый класс пожарной опасности объявили с 9 по 11 августа в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве напомнили о запрете разводить костры в лесу, оставлять непотушенный огонь в местах отдыха, поджигать траву на полянах, под деревьями. Также необходимо следить за детьми.

«Стоит очистить от сухой травы и мусора дачные и приусадебные участки. Запрещено пользоваться пиротехникой в лесу. Не стоит заезжать в лес на машине или мотоцикле — искры могут вызвать пожар», — отмечается в сообщении.

При этом при обнаружении небольшого возгорания следует его потушить.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области синоптики прогнозируют жару и отсутствие осадков до конца недели. В регионе установится высокая пожарная опасность.

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