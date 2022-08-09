Банки направлены на усиление тенденции беззалогового кредитования

Беззалоговое кредитование является в последние годы самым востребованным предложением финансовых организаций, и маркетинговая стратегия банков во многом направлена на усиление этой тенденции. Об этом заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал во вторник, 9 августа.

Ранее в этот же день аналитическое агентство Frank RG сообщило, что, согласно данным его экспресс-мониторинга, российские банки в июле одобрили населению розничных кредитов почти на триллион рублей — выдачи составили 856,8 млрд рублей. Граждане набрали ссуд на 26,1% больше, чем в июне, однако показатели всё еще ниже уровней июля прошлого года. Также в прошлом месяце банки выдали 1,7 млн кредитов наличными на 427,4 млрд рублей. По сравнению с июнем объем выдач вырос на 23,3%, а доля новых ссуд — на 14,8%.

В целом рынок розничного кредитования продолжает положительный тренд после резкой просадки в марте-апреле, отмечает агентство. По итогам августа сумма выданных кредитов физлицам может достигнуть 1 трлн рублей в связи с недавним снижением ключевой ставки ЦБ, считает проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

«Интерес населения к потребительским кредитам напрямую зависит от уровня банковских ставок. Ставки банков, в свою очередь, зависят от значений ключевой ставки. Сейчас, когда ставка рефинансирования понизилась до комфортного уровня, банки скорректировали проценты по своим продуктам, и их популярность закономерно пошла вверх», — отметил Павел Сигал.

Он указал, что для российской экономики весьма полезна популярность потребительских кредитов: розничный рынок ускоряет движение за счет возможностей населения совершать крупные покупки. Популяризация самих банков дает немало пользы в части оборота средств и развития экономики страны, заключил он.

В конце июля финансовый маркетплейс «Сравни» сообщил «Известиям», что более 30 банков после снижения ключевой ставки скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам. Так, потребкредиты и ипотека в банках подешевели на 0,2–1,5 п.п.