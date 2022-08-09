Сто агентов ФБР девять часов искали в доме Трампа во Флориде документы из Белого дома
В обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде участвовали не менее ста агентов ФБР. Об этом 8 августа со ссылкой на источник сообщило издание Politico.
По его информации, при этом присутствовала адвокат Трампа Кристина Бобб.
Как заявил агентству Reuters сам экс-лидер США, обыск продлился девять часов.
Ранее в этот день сообщалось, что ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез туда официальные президентские документы.
Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Во время обыска политика в поместье не было.
Губернатор Флориды Рон Десантис после этого назвал США банановой республикой. Он заявил, что федеральные спецслужбы ведут борьбу политического характера против соперников демократов, а к сыну действующего президента США Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться.
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, призвала объявить импичмент главе государства Джо Байдену.