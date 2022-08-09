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Интернет-пользователи раскритиковали Зеленского за слова о россиянах

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Пользователи социальной сети Twitter во вторник, 9 августа, подвергли жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского из-за его призыва запретить россиянам въезд в европейские страны. Они также сравнили его с Адольфом Гитлером.

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«Зеленский призывает нарушить одно из фундаментальных прав человека. Если коллективное наказание, по его мнению, этично, то пусть он объявит об этом с трибуны Генассамблеи ООН», — написал один из комментаторов.

Другой как раз и указал на то, что Зеленский в последние дни «звучит как Гитлер».

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян накануне в интервью газете The Washington Post. По его мнению, «самые важные санкции — закрыть границы» для жителей России. Он предположил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Украинский лидер указал на то, что ответственность за начало и проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса лежит на каждом из граждан РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил о «зашкаливающей иррациональности мышления» Владимира Зеленского и негативном отношении Москвы к подобным заявлениям.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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