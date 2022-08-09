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Венгрия назвала остановку транзита нефти по «Дружбе» технической проблемой

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Фото: Getty Images/ Janos Kummer
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Венгерская сторона ходатайствует о скорейшем восстановлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страну. Об этом сообщила пресс-служба венгерского правительства 9 августа.

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«Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

В кабмине Венгрии добавили, что внутренние поставки страны обеспечены на несколько недель за счет имеющихся запасов.

Ранее в этот день «Транснефть» подтвердила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза, пишет телеканал «360».

Данную информацию также подтвердили Венгрия, Чехия и Словакия. При этом венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита, пишет RT.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что прекращение «Укртранснафтой» транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из РФ через Украину выглядит как несогласованность санкций, у европейского регулятора нет регламента по проведению такого платежа.

В декабре 2019 года был продлен договор между «Транснефтью» и Украиной на прокачку нефти через украинскую территорию до 1 января 2030 года. Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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