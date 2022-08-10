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Рецепты из черной смородины: самые простые и вкусные заготовки на зиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В конце лета россияне традиционно делают заготовки на зиму из собранного урожая. Сохранить витамины с грядки на предстоящий холодный сезон помогают различные соленья, варенья, джемы, компоты и так далее. При этом среди ягод особенно популярной и распространенной в России является смородина. Простые и вкусные рецепты заготовок на зиму из черной смородины — в материале «Известий».

Черная смородина, перетертая с сахаром (без варки)

Один из наиболее простых и быстрых способов сохранения урожая черной смородины на зиму заключается в перетирке ягоды с сахаром. Особенностью такого способа консервации является отсутствие варки, что помогает сохранить натуральный аромат, цвет и вкус ягод. Рецепт предполагает использование только двух ингредиентов — черной смородины и сахара. Также понадобится блендер и банки.

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Для начала ягоды следует вымыть в холодной воде, процедить и тщательно обсушить. Затем следует удалить все листья и мятые ягоды.

Следующим шагом будет добавление в блендер подготовленных ягод и сахара в пропорции 1:1, то есть на каждый килограмм смородины понадобится килограмм сахара. Взбивать ягоды с сахаром необходимо до образования однородной массы. Также вместо блендера можно использовать мясорубку.

Затем ягодную массу следует перелить в миску и оставить на несколько часов при комнатной температуре. Каждый час смесь необходимо перемешивать, пока сахар полностью не растворится.

Готовую массу добавляют в предварительно стерилизованные банки. Сверху ягоды следует присыпать сахаром, чтобы образовалась так называемая сахарная пробка. В конце банки закрывают стерилизованными крышками, после чего помещают заготовки в холодильник для хранения.

Желе из черной смородины

Не менее простым и полезным способом заготовки смородины на зиму станет желе. Приготовленные таким методом ягоды можно добавлять к блинчикам, сырникам и запеканкам. Для этого рецепта также не нужно много ингредиентов — только черная смородина, сахар и вода.

Ягоды следует очистить от мусора, помыть и обсушить. Подготовленную смородину (1,5 кг) нужно переложить в кастрюлю и залить 500 мл воды. Затем ягоды следует раздавить толкушкой, поставить кастрюлю на плиту, включив средний огонь, и довести до кипения, время от времени помешивая. Когда смесь закипит, ягоды следует варить 5–7 минут.

Перед тем как перейти к следующему этапу — получению сока, — необходимо подготовить сито, застеленное двумя слоями марли. Важно сжать сок из ягодной массы до того, как она остынет. Полученный сок нужно перелить в кастрюлю с толстыми стенками и добавить сахар в пропорции 1:1. Доводим до кипения, снимая образующуюся на поверхности пенку. После закипания варить желе 5–7 минут.

Густой ягодный сироп распределить по стерилизованным емкостям, после чего закрыть крышками. Хранить ароматные заготовки необходимо в сухом прохладном месте.

Варенье из черной смородины (самый простой рецепт)

Среди опытных хозяек этот рецепт смородинового варенья считается одним из лучших: ягоды получаются сочными и мягкими. Помимо самой смородины понадобятся вода и сахар. Очищенную смородину нужно прокипятить в воде в течение 3 минут — так ягоды станут более мягкими.

Затем необходимо приготовить сироп. Для этого в 200 г воды следует добавить 1,5 кг сахара. Полученную массу довести до кипения. Остывшие ягоды необходимо добавить в сироп и кипятить около 8 минут.

Готовый десерт распределить по стерильным банкам и закатать. Хранить варенье из смородины рекомендуется при температуре не более 15 градусов Цельсия в темном месте. Смородиновое варенье станет прекрасным дополнением к выпечке, блинам и оладьям.

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