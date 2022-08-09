В Калуге начался ремонт центрального городского фонтана

В Калуге на Театральной площади начали ремонт центрального городского фонтана. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на «Калугаблагоустройство».

Рабочие заменят поврежденную плитку по периметру фонтана. Почистят ли дно и обновят коммуникации — в ведомстве не уточняют, говорится в материале.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Казани намерены отремонтировать арку «Красные ворота» в Кировском районе. Соответствующий тендер будет опубликован на сайте госзакупок в ближайшее время. Арка была построена в XIX веке.