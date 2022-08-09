Жителям Брянской области пообещали дожди и грозы

В среду, 10 августа, в Брянской области ожидается облачная погода с прояснениями. Также прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Днем на территории региона температура воздуха поднимется до +25 градусов. Минимальная отметка на термометре ночью составит +11 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут скорости 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области синоптики прогнозируют жару и отсутствие осадков до конца недели. В регионе установится высокая пожарная опасность.