Военкор «Известий» показал брошенное националистами укрытие в жилом доме в ДНР
Кадры разрушений в населенном пункте Новолуганское Донецкой Народной Республики, взятом под контроль 26 июня союзными силами, показал военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов.
ВСУ обстреливали Новолуганское крупнокалиберными снарядами. Один из солдат союзных войск отметил, что украинские военные целились по жилым домам.
Корреспондент «Известий» снял одну из пятиэтажек населенного пункта, в которой ранее обосновались украинские националисты.
«Из этой пятиэтажки украинские боевики выгнали мирных жителей и обосновались в ней сами, а после отступления сожгли ее», — рассказал Северьянов.
8 августа военкор «Известий» Денис Кулага показал кадры ночных ударов по позициям ВСУ в ДНР.
Также 8 августа военный корреспондент телеканала «Известия» Мурад Магомедов показал оставленный вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепрайон в Донецкой Народной Республике.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Операция была объявлена на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся атаках со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».