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Военкор «Известий» показал брошенное националистами укрытие в жилом доме в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кадры разрушений в населенном пункте Новолуганское Донецкой Народной Республики, взятом под контроль 26 июня союзными силами, показал военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

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ВСУ обстреливали Новолуганское крупнокалиберными снарядами. Один из солдат союзных войск отметил, что украинские военные целились по жилым домам.

Корреспондент «Известий» снял одну из пятиэтажек населенного пункта, в которой ранее обосновались украинские националисты.

«Из этой пятиэтажки украинские боевики выгнали мирных жителей и обосновались в ней сами, а после отступления сожгли ее», — рассказал Северьянов.

8 августа военкор «Известий» Денис Кулага показал кадры ночных ударов по позициям ВСУ в ДНР.

Также 8 августа военный корреспондент телеканала «Известия» Мурад Магомедов показал оставленный вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепрайон в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Операция была объявлена на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся атаках со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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