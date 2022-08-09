Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов на аэродроме «Саки» в Крыму
На территории аэродрома «Саки» неподалеку от Новофедоровки в Крыму сработало несколько авиационных боеприпасов, рассказали в Министерстве обороны России.
«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — заявили в ведомстве.
Как подчеркнуло Минобороны, никто не пострадал, на авиационной технике повреждения не зафиксированы.
«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — добавили в оборонном ведомстве.
Военный аэродром Саки используется с целью базирования авиации российского Министерства обороны — самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Также тут расположен наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА для того, чтобы отрабатывать взлет и посадку самолетов корабельной авиации.
Ранее, 22 июня, в воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд, в результате чего четыре человека погибли, еще четверо пострадали: одного из них доставили в больницу, троим была оказана помощь на месте.