Захарова указала на отсутствие у ЕС права ограничивать въезд всей нации

Исходя из своих обязательств страны Евросоюза (ЕС) не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз всему российскому народу. Как отметила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, если же подобные меры все же будут приняты, то страны Европы моментально распишутся в собственном национализме.

Дипломат указала, что европейские правительства должны сами определиться, по какую сторону собственных обязательств они находятся.

«Тем более, когда речь идет о целой нации, о целом народе. Это тогда убьет всю идею демократии, либерализма, свободы и, как они называют, «нулевой толерантности», ксенофобии, национализма и так далее. Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме. Больше его скрывать ни за какой косметической штукатуркой будет невозможно», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в понедельник Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить российским гражданам въезжать в ЕС. По ее мнению, европейцам нужно определиться, «за какой мир и за какую Европу» они выступают. Кроме того, Захарова напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Как написала Каллас в Twitter, россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

В этот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер отметила, что Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз, есть ряд категорий лиц, которым документ должен выдаваться.

Британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники в свою очередь сообщила, что члены ЕС не поддержали инициативу Каллас о запрете выдачи виз российским туристам. Обосновав это тем, что россияне, которые не поддерживают проведение специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, «тоже должны иметь возможность путешествовать».

Ранее, 8 августа, глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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