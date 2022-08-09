Пять человек пострадали в результате ЧП на аэродроме в Крыму

В результате ЧП на территории аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка в Крыму пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом 9 августа сообщил министр здравоохранения региона Константин Скорупский.

«По состоянию на 17:30 мск в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной», — сказал министр, комментарий которого опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

О взрывах на территории аэродрома «Саки» стало известно ранее в этот день. Как сообщили в Минобороны РФ, обстрела не было, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Отмечалось, что авиационная техника не получила повреждений. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения усилены. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.

Крючков добавил, что порядка 30 человек из близлежащих домов эвакуированы. Они будут расселены в пансионатах и гостиницах.