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Захарова раскритиковала премьера Эстонии за призыв отказывать россиянам в выдаче виз

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас несет чушь на грани национализма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Каллас о том, что выдачу туристических виз гражданам России необходимо прекратить, а посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

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«То, что Кая не выучила в институте, я расскажу ей в Telegram», — написала Захарова в своем канале в мессенджере, указав на то, что в международной практике имеется целый ряд документов, закрепляющих свободу человека на передвижение.

Она упомянула положения учредительных договоров ОБСЕ, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека.

«Садись, Кая, двойка», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день премьер-министр Эстонии обратила внимание, что страны шенгенской зоны выдают россиянами визы, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией. В итоге основное бремя по въезду россиян несут Латвия, Эстония и Финляндия, отметила политик. Она призвала прекратить туризм из РФ уже сейчас.

Накануне глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она сочла неправильным, что россияне могут ездить в Европу как туристы, пока проводится российская спецоперация по защите Донбасса.

До этого, 30 июля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам, поскольку организация, по его словам, должна считать Россию спонсором терроризма.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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