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Режим ЧС ввели в нижегородской пятиэтажке после взрыва баллона с дихлофосом

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В Нижнем Новгороде ввели режим чрезвычайной ситуации в доме № 50 по улице Баумана, где еще 18 июля взорвался баллончик с дихлофосом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Режим ЧС действует в границах квартир № 39 и 54. Для устранения последствий организован штаб, который возглавил глава Ленинского района города Александр Кулагин.

Как уточняет ИА «НьюсНН», жители пострадавших квартир находятся в гостиницах. В самих помещениях сейчас идут восстановительные работы. Точный размер ущерба еще устанавливается.

Взрыв в нижегородской пятиэтажке произошел вечером 18 июля, когда жильцы одной из квартир решили вытравить тараканов. Во время распыления средства от насекомых с дихлофосом случился хлопок.

В результате была разрушена межквартирная перегородка, также выбило стекла в трех окнах. Никто из людей не пострадал. Ремонт квартир взяла на себя мэрия.

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