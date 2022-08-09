Режим ЧС ввели в нижегородской пятиэтажке после взрыва баллона с дихлофосом
В Нижнем Новгороде ввели режим чрезвычайной ситуации в доме № 50 по улице Баумана, где еще 18 июля взорвался баллончик с дихлофосом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Режим ЧС действует в границах квартир № 39 и 54. Для устранения последствий организован штаб, который возглавил глава Ленинского района города Александр Кулагин.
Как уточняет ИА «НьюсНН», жители пострадавших квартир находятся в гостиницах. В самих помещениях сейчас идут восстановительные работы. Точный размер ущерба еще устанавливается.
Взрыв в нижегородской пятиэтажке произошел вечером 18 июля, когда жильцы одной из квартир решили вытравить тараканов. Во время распыления средства от насекомых с дихлофосом случился хлопок.
В результате была разрушена межквартирная перегородка, также выбило стекла в трех окнах. Никто из людей не пострадал. Ремонт квартир взяла на себя мэрия.